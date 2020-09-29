Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і дочку

На фото Алессандра здалася в довгій сукні з величезним розрізом. Поруч можна побачити дочку Аню, яка була теж в сукні аналогічного кольору, але набагато коротше. Маленька красуня взялася за поручень і задерла ногу вище голови. Мама, в свою чергу, демонструвала довжину ніг в розрізі. На інших кадрах сім'я здалася трохи в інших позах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 160 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудовий! У шоці від розмірів ані", " Аня. Ці фотографії дуууже шикарні, Ale!", "Красива річ", "Кращий наставник для дівчини", " Сильно підштовхуєте свою дочку?", "подивися, яка у Алессандри класна дівчинка !!! Ми, коли?", "Отримала найкраще від мами"," які гарні фото","шалено красиво, як завжди".

Повідомлялося, що популярна модель Алессандра Амбросіо, яка є зіркою Victoria's Secret, похвалилася формами в одній білизні.

"Ніколи ще не було краще", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографіях Амбросіо позує в ефектній білизні, яка максимально підкреслює її і без того ідеальну фігуру.

Нагадавши, палка модель Victoria's Secret полонила формами в міні-купальнику

А ще Politeka писала, що зірка Victoria's Secret в бікіні розпалила полум'я пристрасті

Також Politeka повідомляла, що зірка Victoria's Secret Амбросіо прогулялася по пляжу в міні-шортиках



