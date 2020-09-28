Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова показала фігуру, одягнувшись в тісний купальник

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Намагаюся наповнювати себе цікавими книгами, красивими мріями й добрими думками. Насолоджуюся природою (ох особливо на слід тижні!!!), смачною їжею. Дбаю про близьких, полюбила себе 🦋 дивіться на життя закоханими очима, яка ж вона прекрасна», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Горова позує в одній білизні, ефектно виставивши на камеру свої «злачні» місця. Її шанувальники не залишилися осторонь від побаченого.

«Яка фігура», «Наталі, фігура космос», «красоточка», «гармата», «красотища», «крашиха», «дуже красива. Форми просто вищий клас», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Наталія Горова поділилася з шанувальниками кадрами відпочинку з коханим.

"Який твій найяскравіший літній vibe?"- коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Горова в зеленому купальнику з коханим позують на тлі моря. Пара посміхається на камеру, після чого дівчину беруть на руки. Шанувальники знаменитості звернули увагу на підтягнуту фігуру красуні, про що говорять коментарі під знімком.

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