Легендарна голлівудська актриса і модель Памела Андерсон показала фігуру в спортзалі

Відома блондинка регулярно публікує в своєму Instagram архівні фото і відео, передає Politeka.net.

Так, красуня порадувала знімком в сторіз, в якому вона позує в купальнику.

Красуня злегка вигнулася, демонструючи апетитну п'яту точку. При цьому артистка спиралася руками і ногами об тренажер.

Памела похвалилася не тільки красивими сідницями, але і грудьми, які випирали з-під обтягуючого вбрання - невимовні види.

Модель різко повернула голову вбік, тому її волосся лягло красивою хвилею на обличчі.

Красуня підняла ніжку і прикрила очі.

Фото не змогло зібрати багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Зараз на сторінку моделі підписані 1,1 мільйона користувачів мережі, які активно стежать за життям артистки і ставлять їй безліч лайків під іншими записами.

Нагадаємо, Памела Андерсон позувала в одній ночнушці біля вікна, випромінюючи неймовірну красу. Дівчина стоїть спиною на камеру, завдяки чому в кадр потрапив розкішний вигляд ззаду.

"Любов - це якість уваги, яку ми приділяємо речам. 🌸 Хороша людина змушує тебе відчувати себе як хороша дівчина", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон постала перед шанувальниками крупним планом, судячи з вологим і злиплим волоссям красуня незадовго до зйомки вилізла з води, кілька крапель навіть скотилися по шкірі.

На чорно-білому знімку модель відображена топлес, хоча більша частина її грудей зникла за кадром.

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