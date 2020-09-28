Україна прийняла рішення скасувати заборону на в'їзд в країну для іноземців з понеділка, 28 вересня

Про це повідомляє ресурс Finance.ua, посилаючись на прес-секретаря ДПСУ Андрія Демченка, інформує Politeka.

“З 27 серпня і по 28 вересня діяла заборона в'їзду іноземцям, були чітко визначені категорії іноземних громадян, які могли потрапити на територію нашої країни. Цієї ночі, з 00:00 години, ця норма припинила діяти", – розповів Демченко.

Нагадуємо, рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну прийняв Кабмін України. Рішення вступило в силу 28 серпня поточного року. Відсьогодні іноземцям доведеться дотримуватися тих самих правил, що й українцям, які повертаються з-за кордону.

Ці правила залежать від того, належить та чи інша держава до списку країн зі значним поширенням китайського вірусу (коли кількість нових випадків захворювання на 100 тисяч населення за останні два тижні перевищує число таких випадків в Україні).

Якщо епідемічна ситуація в тій державі, звідки приїжджає іноземець гірше, ніж у нас в країні, то громадяни інших держав повинні будуть або ж після прибуття зробити тест на коронавірус, або ж добровільно піти на самоізоляцію.

Крім того, їм необхідно буде в разі самоізоляції встановити відповідний електронний додаток, а також мати при собі діючий страховий поліс.

Politeka писала, що українцям анонсували нові обмеження в рамках адаптивного карантину. Про це інформує прес-служба МОЗ. Так, профільне відомство оновило список країн "червоної " і" зеленої " зон за рівнем поширення китайського вірусу.

За даними МОЗ на 25 вересня, в "червону зону" потрапили наступні країни: Чорногорія, США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Чехія, Мальдіви, Люксембург, Іспанія, Аргентина, Бельгія та інші країни.

Що стосується "зеленого" списку, то в ньому залишилися: Великобританія, Хорватія, Греція, Канада, Швеція, Словенія, Білорусь та інші.

Раніше ми розповідали, що Київ потрапив у жовту зону карантину, і це має на увазі деякі пом'якшення для населення. Варто зазначити, що нове зонування за рішенням Держкомісії набуде чинності з понеділка, 28 вересня, і діятиме протягом наступних двох тижнів.

Тепер не можна в Києві відвідувати заклади соціального захисту, в яких знаходяться літні люди, крім тих, які надають послуги кризового втручання (+ обмеження "зеленої" зони).

Нагадавши, ліки в Україні продаватимуть по-новому, важливе роз'яснення МОЗ.

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів, чи працюватимуть школи та дитсадки з 1 жовтня: "на самоізоляцію..."

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