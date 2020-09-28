Украина приняла решение отменить запрет на въезд в страну для иностранцев с понедельника, 28 сентября

Об этом сообщает ресурс Finance.ua, ссылаясь на пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, информирует Politeka.

“С 27 августа и по 28 сентября действовал запрет въезда иностранцам, были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Этой ночью, с 00:00 часов, эта норма прекратила действовать", – рассказал Демченко.

Напоминаем, решение запретить въезд иностранцев в Украину принял Кабмин Украины. Решение вступило в силу 28 августа текущего года. С сегодняшнего дня иностранцам придется соблюдать те же правила, что и украинцам, которые возвращаются из-за рубежа.

Эти правила зависят от того, принадлежит то или иное государство к списку стран со значительным распространением китайского вируса (когда количество новых случаев заболевания на 100 тысяч населения за последние две недели превышает число таких случаев в Украине).

Если эпидемическая ситуация в том государстве, откуда приезжает иностранец хуже, чем у нас в стране, то граждане других государств должны будут либо же по прибытии сделать тест на коронавирус, или же добровольно уйти на самоизоляцию.

Кроме того, им необходимо будет в случае самоизоляции установить соответствующее электронное приложение, а также иметь при себе действующий страховой полис.

Politeka писала, что украинцам анонсировали новые ограничения в рамках адаптивного карантина. Об этом информирует пресс-служба Минздрава. Так, профильное ведомство обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения китайского вируса.

По данным Минздрава на 25 сентября, в "красную зону" попали следующие страны: Черногория, США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Чехия, Мальдивы, Люксембург, Испания, Аргентина, Бельгия и другие страны.

Что касается "зеленого" списка, то в нем остались: Великобритания, Хорватия, Греция, Канада, Швеция, Словения, Беларусь и другие.

Ранее мы рассказывали, что Киев попал в желтую зону карантина, и это подразумевает некоторые смягчения для населения. Стоит отметить, что новое зонирование по решению Госкомиссии вступит в силу с понедельника, 28 сентября, и будет действовать в течение следующих двух недель.

Теперь нельзя в Киеве посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства (+ ограничения "зеленой" зоны).

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