Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес з'явилася в міні, завороживши неймовірною красою

Актриса, якій влітку виповнилося 51 рік, продемонструвала шикарну фігуру в міні-сукні, передає Politeka.net.

Красуня опублікувала сторіз, в якому позує під прицілом фотокамер на вулиці.

Зірка стояла на спеціальному щаблі, широко розставивши ніжки в кросівках.

Джей Ло одягла чорну міні-сукню з тканини, схожої на шкіру. Артистка злегка вигнулася, щоб фігура придбала більш ідеальні вигини.

Красуня склала руки на талію, втягнувши живіт. Дженніфер стиснула в руках своє тіло, тому фігура здавалася стрункішою.

Блискучі прикраси доповнили образ зірки. А гарна зачіска з хвилястими пасмами була трохи скуйовджена вітром.

Лопес дивилася вдалину, відкривши губи.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості, але хто посперечається, що у співачки просто відпадна фігура.

Відзначимо, зараз на сторінку світової знаменитості підписані 132 мільйони осіб.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес позувала у червоному костюмі з блискіток з оголеним животом видно, що у неї дуже хороший прес і вельми стрункі ноги. Образ знаменитості в червоному вбранні припав до душі всім шанувальникам.

Люди захоплювалися стрункістю актриси.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес змогла розбурхати не тільки фанатів, але і колег. У міні-бікіні зірка виглядала приголомшливо, а її шкіра вразила багатьох жінок, адже Лопес виглядає молодше свого віку років на 20.

Користувачі мережі поставили масу лайків і написали багато компліментів.

Нагадавши, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

Також ми писали, що дочка Дженніфер Лопез потрясла своїм голосом.

Ще Рoliteka повідомляла, що Дженніфер Лопез засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі