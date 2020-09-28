Український громадський діяч Андрій Пальчевський упевнений, що не можна вибирати владу за принципом: раз у людини багато грошей, то вона не буде красти

Про олігархів і систему, яку вони налагодили з викачування грошей з українців, йшлося в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112", передає Politeka.net.

За словами Пальчевського, українцям пора зрозуміти, що "треба вибирати людей, які викликають хоч якусь ступінь довіри".

"Не за принципом безальтернативності або ось цієї дурості, яку придумали порошенківці, коли вибирали "Пороха" й говорили: у нього стільки грошей - він красти не буде. Коли багато грошей у людини, це аж ніяк не означає, що він їх не буде брати", - заявив громадський діяч.

Лідер політсили "Перемога Пальчевського" зазначив, що "олігархат" в Україні виник під час каденції Леоніда Кучми й у подальші роки "відшліфувався" на стільки, що сьогодні, як тільки людина заступає на чиновницьке місце, - тут же "течуть річки" (грошові потоки, - ред.).

Найбільше, на думку, Пальчевського в ситуації, що склалася, страждають пенсіонери.

"Вони нас стрижуть, годують так, щоб ми не здохли до наступного місяця: заплатили за газ, електрику і так далі... Особливо, якщо ми візьмемо літніх людей, - їм дають рівно стільки, щоб вони дотягнули до наступного місяця, оплатили тарифи, які ростуть. Ці тарифи закачуються, в основному, мерзотникам, які отримали доступ до народних багатств протягом 30 років грабежів. Так існує країна, далі виходить людина і каже: ми додали 300 гривень", - обурився Пальчевський.

Нагадавши, Андрій Пальчевський кинув виклик кличку через розкрадання в Києві: "терпіти не можу казнокрадів"

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський про масштабний страйк шахтарів: "треба боротися з убогістю будь-якими способами"