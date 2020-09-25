Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, как должны распределяться финансы в большом городе

Он выразил свое мнение в эфире телеканала "NewsOne", сообщает Politeka.net.

«Первое, что нам нужно сделать, это пристально следить за тем, чтобы бюджет распределялся правильно для людей. Почти все большие города Европы и Америки имеют программы по поддержке, не только с точки зрения расходов, но и с точки зрения, например, строительства домов», - отметил лидер партии «Перемога Пальчевського».

Он отметил, что 40 лет работает в бизнесе, поэтому имеет представление о том, как работать с финансами.

«Как работает наш капитализм. Я вам объясню. Есть большой пул денег, который собирается с тарифов, налогов и так далее, и принадлежит 20-30 семьям Украины. Дальше, вторая часть - это рабы экономические, которые получают ровно столько денег, чтобы дожить до следующего месяца и сделать свой вклад обратно в виде тарифов и налогов. Вот какая у нас система», - заявил Пальчевский.

По его словам, пугает качество людей, которые приходят во власть.

«Качество людей, которые приходят управлять, такое впечатление, что из дурдома сбежали. Вы думаете, Кличко много прочитал книжек на эту тему? Нет. Но возьми специалистов. Первое, что я сделал, я собрал группу экономистов, которые говорят о том, каким образом вести городское хозяйство, каким образом нужно вести финансовые вопросы», - заявил общественный деятель.

Напомним, что Андрей Пальчевский заговорил о масштабной забастовке шахтеров: "Надо бороться с нищетой любыми способами".

Также Politeka писала, что Пальчевский призвал запретить строительство, при котором деньги собираются с будущих жильцов: "Хотите строить? Рискуйте сами".

А еще Politeka сообщала, что Пальчевский о своем участии в выборах: "У меня есть опыт и знания, в отличие от этой банды насекомых, пожирающей остатки наших урожаев".