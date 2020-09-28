Які обмеження чекають на українців цього разу

З понеділка, 28 вересня, терміном на наступні два тижні почне діяти нове епідеміологічне зонування. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов у своєму Телеграм-каналі.

До "червоної" зони потрапили Тернопіль та Бережани Тернопільської області. Тепер тут будуть додаткові обмеження, заборонені: посадка пасажирів в транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення; робота кафе й ресторанів, кінотеатрів; відвідування одержувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають ці послуги.

У "помаранчевій" зоні опинилися наступні населені пункти (Київ перейшов у "жовту" зону):

У "жовтій" зоні тепер знаходяться:

Зазначимо, в "жовтій" зоні діють такі правила:

заклади громадського харчування (кафе, ресторани, бари тощо), нічні та інші розважальні заклади працюватимуть до 00:00. Обмежений графік роботи не торкнеться замовлень "на винос" і доставки;

масові заходи в приміщеннях проводити можна з розрахунком до 20 осіб;

можна відвідувати установи соцзахисту, де живуть літні люди.

При цьому слід пам'ятати і про основні правила, що стосуються всіх зон: в приміщеннях, громадському транспорті, закладах та інших громадських місцях потрібно носити захисну маску; на вулиці потрібно перебувати з документом, що засвідчує особу; при необхідності дотримуватися самоізоляцію або перебувати на обсервації; в'їзд іноземцям на територію України заборонений, за винятком деяких випадків.

Раніше ми повідомляли, з 28 вересня має припинити діяти заборона на в'їзд в Україну для іноземних громадян.

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