Какие ограничения ждут украинцев на этот раз

С понедельника, 28 сентября, сроком на следующие две недели начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Телеграм-канале.

В "красную" зону попали Тернополь и Бережаны Тернопольской области. Теперь здесь будут дополнительные ограничения, запрещены: посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения; работа кафе и ресторанов, кинотеатров; посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих эти услуги.

В "оранжевой" зоне оказались следующие населенные пункты (Киев перешел в "желтую" зону):

В "желтой" зоне теперь находятся:

Отметим, в "желтой" зоне действуют такие правила:

заведения общепита (кафе, рестораны, бары и т.п.), ночные и другие развлекательные заведения будут работать до 00:00. Ограниченный график работы не коснется заказов "на вынос" и доставки;

массовые мероприятия в помещениях проводить можно с расчетом до 20 человек;

можно посещать учреждения соцзащиты, где живут пожилые люди.

При этом следует помнить и об основных правилах, касающихся всех зон: в помещениях, общественном транспорте, заведениях и прочих общественных местах нужно носить защитную маску; на улице нужно находиться с документом, удостоверяющем личность; при необходимости соблюдать самоизоляцию или находиться на обсервации; въезд иностранцам на территорию Украины запрещен, за исключением некоторых случаев.

Ранее мы сообщали, с 28 сентября должен прекратить действовать запрет на въезд в Украину для иностранных граждан.

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