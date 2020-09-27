Популярна українська співачка Віра Брежнєва похвалилася формами, одягнувшись в тісний чорний топ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Часи, коли знімаєш маску тільки щоб поїсти, поспати й сфоткатися», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Брежнєва позує в чорному облягаючому топі, який ефектно підкреслює її значні форми. Особа красуня вирішила прикрити за допомогою великих окулярів.

"Красива і ніжна», «любов моя», «красуня», «ви принадність», «відмінно виглядаєш», «Ось це часи 🤪», «яка красива дівчинка», «яка ж ви мила, просто клас», «здається така проста фотографія, але все одно позитивна, сонячна і тепла, все у вашому стилі, Віра», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що 38-річна співачка Віра Брежнєва сколихнула публіку проникливими словами й "вагітними" фото.

Артистка опублікувала в "Сторіз" у своєму мікроблозі в Instagram знімки вагітної дівчини, які супроводила зворушливим і мудрим посланням.

"Не повіриш, але ти впораєшся з усім. Не давай образі зжерти радість, яка тобі дана. Помічай себе у всьому цьому урагані. Нічого не бійся. Потрібно тільки чекати смиренно. Не впадай у відчай. Йти шляхом серця. І дякувати, навіть за дрібниці", - йдеться в повідомленні.

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