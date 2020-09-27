Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова потрапила в центр насмішок після отримання нагороди

Як нещодавно розповіла сама Волочкова, вона отримала приємний сюрприз від нотаріуса. Коли балерина приїхала в нотаріальну контору перед репетицією, вона не очікувала, що станеться щось приємно.

"Абсолютно несподівано для себе отримала нагороду від Національного Комітету громадського контролю РФ з рук шанованої і доблесної людини, почесного ветерана МВС Юсупова Мансура Раміловича», - розповіла Анастасія в Instagram.

Волочкова отримала медаль За " особистий внесок у розвиток російського балету, професіоналізм, активну громадянську позицію, високі духовно-моральні принципи, патріотизм і участь у реалізації державних соціальних програм».

Багато користувачів мережі були обурені побаченому і тут же згадали на фан-акаунтах в Instagram про найбільш ганебних фото балерини.

Ось що відповідають користувачі Мережі.

"високодуховність і професіоналізм», «хто тільки її не мацав... Відстійник якийсь», «моральність так і пре", " на центр шпагату нехай причепить високу нагороду. Там вся її трудова доблесть👎 👎 👎", " мансууууур, Підь сюди! 🤣🏅», «... честь і гідність..", "Це жах️️", «лайктайм по волочковски😂", «Фу. Бл...... Осоружно😠».

До цього Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про прем'єру.

На фото Волочкова здалася в червоних прозорих штанях і чорному топіку. Анастасія в стрибку показала шпагат, а руки розставила в сторони. Зірка вирішила не винаходити велосипед, щоб знову привернути до себе увагу.

"Вашій увазі буде представлений балет "Баядерка" з мого архіву зі мною в головній партії Нікії. Це найулюбленіший балет з усього мого репертуару, який включає в себе більше 30-ти виконаних мною партій", - написала під фото Волочкова.