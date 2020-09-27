Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова попала в центр насмешек после получения награды

Как недавно рассказала сама Волочкова, она получила приятный сюрприз от нотариуса. Когда балерина приехала в нотариальную контору перед репетицией, она не ожидала, что произойдет что-то приятно.

«Совершенно неожиданно для себя получила награду от Национального комитета общественного контроля РФ из рук уважаемого и доблестного человека, почетного ветерана МВД Юсупова Мансура Рамиловича», - рассказала Анастасия в Инстаграм.

Волочкова получила медаль за «личный вклад в развитие российского балета, профессионализм, активную гражданскую позицию, высокие духовно-нравственные принципы, патриотизм и участие в реализации государственных социальных программ».

Многие пользователи сети были возмущены увиденному и тут же вспомнили на фан-аккаунтах в Инстаграм о самых постыдных фото балерины, вспомнили и о коллегах и бывших избранниках Анастасии, среди которых был и Николай Басков, отличившийся на весьма пикантных фото.

Вот что отвечают пользователи сети.

«высокодуховность и профессионализм😈😈😈», «Кто только её не щупал... Отстойник какой-то», «Нравственность так и прет», «На центр шпагата пусть прицепит высокую награду. Там вся ее трудовая доблесть👎👎👎», «Мансууууур, подь сюды! 🤣🏅», «... честь и достоинство..», «Это ужас 🤦‍♀️», «Лайктайм по Волочковски 😂», «Фу. Бл...... Противно😠».

До этого Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о премьере.

На фото Волочкова показалась в красных прозрачных штанах и черном топике. Анастасия в прыжке показала шпагат, а руки расставила в стороны. Звезда решила не изобретать велосипед, чтобы снова привлечь к себе внимание.

"Вашему вниманию будет представлен балет "Баядерка" из моего архива со мной в главной партии Никии. Это самый любимый балет из всего моего репертуара, который включает в себя более 30-ти исполненных мною партий", - написала под фото Волочкова.