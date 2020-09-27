Громадський діяч Андрій Пальчевський виступив за зниження тарифів для жителів Києва

Він розповів про те, як це можна зробити, в ефірі програми "Епіцентр української політики" на телеканалі "NewsOne", пише Politeka.net (щоб подивитися ролик, скрольте до кінця).

"Повинні бути права у киян про те як і коли їм купувати газ. У Києві має бути референдум: які ціни виставляти на газ, а якщо кияни проголосують, щоб взимку літні ціни були - і це можна вирішити, нічого в цьому складного немає. Все відбувається саме так саме тому, що керівники міста, всі ці чиновники - вони всі доларові мільярдери, які заробляють на різниці ціни. З кожної бабусі нещасної, пенсіонера, працюючої людини знімають втридорога", - заявив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч додав, що багато киян, особливо пенсіонери, насилу виживають у столиці через низькі доходи. На його думку, людям треба доплачити з бюджету:

"У нас незахищені верстви в місті, яке найдорожчим є. Тут, хочеш - не хочеш, повинна бути пряма доплата. Розумієте, всі гроші, які видаються безпосередньо людям-це і є справжня, правдива допомога. Всі ці опосередковані схеми: ви тут не платите, там платите - кручу, верчу, заплутати хочу. Ми самі не розуміємо, що вони хочуть зробити".

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