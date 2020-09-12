Общественный деятель Андрей Пальчевский считает, что депутаты и президент должны находится при власти ограниченный срок

Как передает Politeka.net, такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По словам Пальчевского, он является сторонником жестких сроков пребывания у власти депутатов и президента Украины.

«Вы знаете, что я сторонник жестких сроков для президента. 5 лет и не более. Владимир Александрович делает очень большую ошибку, говоря, что может пойти на второй срок. Не надо», - заявил Пальчевский.

По его мнению, депутаты тоже не должны засиживаться на своих местах. Он напомнил, что в Конгрессе США замену депутатов рассматривают каждые два года.

«Чем быстрее они меняются, тем меньше обрастают всякими «вредными водорослями», - заявил общественный деятель.

Ранее мы писали, что Андрей Пальчевский назвал главную проблему, которая мешает Украине развиваться. По мнению общественного деятеля, стране очень низкий уровень развития науки и образования. Для улучшения ситуации ничего не делается. Пальчевский подчеркнул, что украинцам, которые получили качественное образование, на практике негде применять свои знания. Поэтому мы наблюдаем "утечку мозгов" за границу. Эту ситуацию нужно менять.

Напомним, что Пальчевский бросил вызов своим недругам: "Трындите, а мы, как обещали, построим 4 станции метро и дадим надбавки пенсионерам".

Как сообщала Politeka, жители столицы рассказали, кого хотят видеть мэром Киева, новый соцопрос.

Также Politeka писала, что Пальчевский поймал власть на лжи и предупредил украинцев о катастрофе: "Они нас доведут".