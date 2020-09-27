Українців "атакувала" потужна магнітна буря

Пік швидких і сильних змін в магнітному полі Землі припав на 27 вересня. За інформацією експертів, це найпотужніша магнітна буря за весь рік.

Під вплив коливань потрапили навіть ті, хто не схильний до метеозалежності.

Люди відчувають занепад сил, головний біль, роздратування, зниження концентрації, скачки тиску та інші неприємні стани до 28 вересня.

Крім того, за повідомленням синоптиків, ситуацію ускладнить погода. Так, на кінець місяця прогнозується різка зміна погоди, що створить додаткові причини для поганого самопочуття.

Варто відзначити, щоб легше пережити магнітні бурі, експерти дають кілька важливих порад.

В першу чергу не можна перевтомлюватися, а людям, що мають хронічні захворювання слід носити з собою ліки. Рекомендується побільше гуляти і дотримуватися дієти, відмовитися від важкої їжі.

Крім того, можна проводити профілактичні заходи, щоб легше переносити перепади. Наприклад, раз на день приймати контрастний душ, раз на тиждень плавати в басейні.

А перед магнітними бурями слід прийняти заспокійливу ванну з хвоєю і морською сіллю.

Зазвичай впливу таких явищ схильні гіпотоніки і гіпертоніки, тому першим - варто пити тонізуючі трав'яні настоянки, а другим - слід пити більше води і їсти менше солоних страв.

Нагадаємо, впливу магнітних бур піддаються від 10 до 20% молодих людей, які мають підвищену чутливість до геомагнітних збурень. Однак чим старша людина, тим гірше організм реагує на погану космічну погоду.

Нагадавши, українців попередили про унікальне явище, що потрібно знати про зорепад Персеїди.

Як писала Politeka, українців чекає потужна магнітна буря: як підготуватися і уникнути інфаркту.

Також Politeka писала, що у небі над Харковом побачили рідкісне небесне явище, фото: "просто незабутня".