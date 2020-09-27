Перехід на зимовий час в Україні запланований у жовтні 2020 року

Як повідомляє Politeka.net, стрілки годинника потрібно буде перевести в ніч з 24 на 25 жовтня. Переведення годинників відбудеться о 04:00. Згідно з постановою Кабміну, час переводиться в останню неділю другого осіннього місяця на одну годину назад.

Відзначимо, що в Україні годинник переводять, грунтуючись на постанові від 1996 року. У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати цю постанову, однак після бурхливої дискусії в суспільстві, переведення годинників в Україні залишили.

Як відомо, ідея переводити годинник, щоб збільшити світловий день, належить американському політику Бенджаміну Франкліну. Таким чином люди могли економити електрику, яка в той час була вельми дорогою.

Критики переведення годинників відзначають, що в сучасному світі ця процедура втратила будь-який сенс. Більш того, вона приносить тільки шкоду, адже негативно впливає на організм людини. Багатьом людям потрібна тривала адаптація, щоб звикнути до нового часу. Так як стрілки годинника переводять двічі на рік, це позначається на здоров'ї людей. Вчені відзначають, що через перехід на зимовий/літній час у людей виникає втома і активізуються різні хвороби. Особливо важко переведення стрілок переживають діти.

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