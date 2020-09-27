Переход на зимнее время в Украине запланирован в октябре 2020 года

Как сообщает Politeka.net, стрелки часов нужно будет перевести в ночь с 24 на 25 октября. Перевод часов состоится в 04:00. Согласно постановлению Кабмина, время переводится в последнее воскресенье второго осеннего месяца на один час назад.

Отметим, что в Украине часы переводят, основываясь на постановлении от 1996 года. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить это постановление, однако после бурной дискуссии в обществе, перевод часов в Украине оставили.

Как известно, идея переводить часы, чтобы увеличить световой день, принадлежит американскому политику Бенджамину Франклину. Таким образом люди могли экономить электричество, которое в то время было весьма дорогим.

Критики перевода часов отмечают, что в современном мире эта процедура потеряла всякий смысл. Более того, она приносит только вред, ведь негативно влияет на организм человека. Многим людям требуется длительная адаптация, чтобы привыкнуть к новому времени. Так как стрелки часов переводят дважды в год, это сказывается на здоровье людей. Ученые отмечают, что из-за перехода на зимнее/летнее время у людей возникает усталость и активизируются различные болезни. Особенно трудно перевод стрелок переживают дети.

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