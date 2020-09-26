Американська фітнес-модель Лексі Кай вразила обсягами, вбравшись в тісне боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Життя не ідеальне, але ваш наряд може бути", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Лексі Кай позує в крихітному боді, ефектно виставивши на камеру розкішні принади. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Погляд мисливиці«,» ось це хижачка«,» Малятко, та ти гаряча«,» принади просто бомба«,» ідеальне тіло«,» боже, до чого ж ти красива", - пишуть вони.

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Фітнес-модель любить показувати, як тренується в залі і на природі, при цьому найбільше дівчині подобається захоплювати пляжними і спортивними образами. Лексі завжди акцентує увагу на фігурі, адже низькоросла блондинка володарка пишних форм і тоненької талії.

Дівчина намагається показати, як вона прокачала своє тіло і як привела себе в порядок, тому вона також показує сідниці і бюст без зайвого збентеження. На одному з фото Кай має намір повернулася до об'єктива спиною, щоб підкреслити пишні форми «як у Кім» з вигідного ракурсу. Біло-рожеве бікіні вдало доповнило образ спортсменки.

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