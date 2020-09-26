Це вже перебір

Всесвітньо відома модель Кендалл Дженнер похвалилася неймовірною фігурою без білизни

Як передає Politeka.net, відповідні кадри знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

22-річна американська модель, зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кайлі Дженнер, частенько вибирає відверті вбрання.

Судячи з відвертості останніх опублікованих кадрів, Кендалл не відмовилася від своїх звичок.

На цей раз модель постала на кадрі без бюстгальтера, надівши лише кофточку і обтягуючі шорти.

Модель не соромлячись, дозволила розглядіти все.

Зазначимо, що 24 — річна модель Кендалл Дженнер - одна з найбільш популярних і високооплачуваних моделей сучасності.

На її рахунку сотні фотосесій і рекламних кампаній для провідних модних брендів, а також низка відвертих виходів.

Кендалл активно веде свою сторінку в Instagram, де зібрала величезну армію шанувальників, що складається з 119 мільйонів осіб.

На цей раз модель показала фото, на якому позує в короткому топі чорно-червоного кольору. А родзинкою фотографії стали очі моделі, які досить яскраво нафарбовані.

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру в короткому топі

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