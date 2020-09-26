Українців попередили про зміну програми з видачі "бебі-боксів"

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінсоцполітики.

Раніше молодим батькам замість так званого "пакету малюка" виплачували грошову компенсацію в розмірі п'яти тисяч на спеціальні рахунки, а для отримання грошей потрібно було пройти кілька інстанцій.

У профільному відомстві підкреслили, що виплата компенсацій скасована і батькам знову видаватимуть Бебі-бокси в звичному вигляді.

Тобто прямо в пологовому будинку можна отримати набір речей першої необхідності, але багато українських батьків вже встигли отримати від держави грошову компенсацію.

Як підкреслюють в Мінсоцполітики, гроші за "бебі-бокс" на соціальні картки отримали вже 13 тисяч сімей, а з бюджету всього перераховано було 67 млн гривень (більше 5 тисяч на сім'ю).

Ті сім'ї, які все-таки отримали компенсацію, можуть витратити ці гроші на дитячу продукцію в спеціалізованих магазинах, список яких доступний на порталі Мінсоцполітики.

Раніше ми розповідали, що проблеми з видачею Бебі-боксів почалися ще навесні 2020 року.

У Мінсоцполітики повідомляли, що ті, хто не отримав "пакет малюка", зможуть подати заяву протягом 60 днів після народження дитини, але через карантин утворилися великі черги.

Без обіцяних Бебі-боксів залишилися в Запорізькій, Тернопільській, Закарпатській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Нагадавши, чиновники залишать харківських мам без бейбі-боксів: чого чекати натомість

Як повідомляла Politeka, скільки коштуватиме "пакунок малюка": українцям назвали суму.

Також Politeka писала, що розмір виплат на дітей різко зміниться, українцям розкрили умови.