Українців попередили про зміну програми з видачі "бебі-боксів"
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінсоцполітики.
Раніше молодим батькам замість так званого "пакету малюка" виплачували грошову компенсацію в розмірі п'яти тисяч на спеціальні рахунки, а для отримання грошей потрібно було пройти кілька інстанцій.
У профільному відомстві підкреслили, що виплата компенсацій скасована і батькам знову видаватимуть Бебі-бокси в звичному вигляді.
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Тобто прямо в пологовому будинку можна отримати набір речей першої необхідності, але багато українських батьків вже встигли отримати від держави грошову компенсацію.
Як підкреслюють в Мінсоцполітики, гроші за "бебі-бокс" на соціальні картки отримали вже 13 тисяч сімей, а з бюджету всього перераховано було 67 млн гривень (більше 5 тисяч на сім'ю).
Ті сім'ї, які все-таки отримали компенсацію, можуть витратити ці гроші на дитячу продукцію в спеціалізованих магазинах, список яких доступний на порталі Мінсоцполітики.
Раніше ми розповідали, що проблеми з видачею Бебі-боксів почалися ще навесні 2020 року.
У Мінсоцполітики повідомляли, що ті, хто не отримав "пакет малюка", зможуть подати заяву протягом 60 днів після народження дитини, але через карантин утворилися великі черги.
Без обіцяних Бебі-боксів залишилися в Запорізькій, Тернопільській, Закарпатській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
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