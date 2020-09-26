В Минсоцполитики раскрыли все детали

Украинцев предупредили об изменении программы по выдаче "бэби-боксов"

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

Ранее молодым родителям вместо так называемого "пакета малыша" выплачивали денежную компенсацию в размере пяти тысяч на специальные счета, а для получения денег нужно было пройти несколько инстанций.

В профильном ведомстве подчеркнули, что выплата компенсаций отменена и родителям вновь будут выдавать бэби-боксы в привычном виде.

То есть прямо в родильном доме можно получить набор вещей первой необходимости, но многие украинские родители уже успели получить от государства денежную компенсацию.

Как подчеркивают в Минсоцполитики, деньги за "бэби-бокс" на социальные карточки получили уже 13 тысяч семей, а из бюджета всего перечислено было 67 млн гривен (более 5 тысяч на семью).

Те семьи, которые все-таки получили компенсацию, могут потратить эти деньги на детскую продукцию в специализированных магазинах, список которых доступен на портале Минсоцполитики.

Ранее мы рассказывали, что проблемы с выдачей бэби-боксов начались еще весной 2020 года.

В Минсоцполитики сообщали, что те, кто не получил "пакет малыша", смогут подать заявление на протяжении 60 дней после рождения ребенка, но из-за карантина образовались большие очереди.

Без обещанных беби-боксов остались в Запорожской, Тернопольской, Закарпатской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Напомним, чиновники оставят харьковских мам без бейби-боксов: чего ждать взамен

Как сообщала Politeka, сколько будет стоить «пакет малыша»: украинцам назвали сумму.

Также Politeka писала, что размер выплат на детей резко изменится, украинцам раскрыли условия.