Українські силовики розкрили деталі аварії літака під Харковом, який перевозив курсантів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу МВС України.

«На борту літака перебували військові льотчики й курсанти університету Повітряних сил імені І.Кожедуба. На борту перебувало 23 людини – п'ять членів екіпажу і 18 курсантів», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що згідно з оновленими даними, 22 людини загинули. Ще двоє перебувають у важкому стані.

До цього ми розповідали, що в п'ятницю ввечері в одному з міст в Харківській області впав літак, в результаті чого утворилася масштабна пожежа

На опублікованих кадрах видно, що літак впав неподалік від дороги.

Як з'ясувалося пізніше, це був військовий літак АН-26, який перевозив курсантів. Це був навчальний політ.

Літак впав при заході на посадку. Пожежа вже загашена, а саме місце аварії оточене. Зараз очікується прибуття пошукової групи.

Пізніше вдалося дізнатися, що в результаті інциденту вижили чотири людини з семи, які перебували на борту. Інформацію про них підтвердив глава області Олексій Кучер.

Нагадавши, літак з росіянами несподівано впав, ніхто не вижив: перші подробиці й кадри трагедії.

Як повідомляла Politeka, літак впав на злітну смугу: люди падали один за іншим, відео.