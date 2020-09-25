Українські силовики розкрили деталі аварії літака під Харковом, який перевозив курсантів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу МВС України.
«На борту літака перебували військові льотчики й курсанти університету Повітряних сил імені І.Кожедуба. На борту перебувало 23 людини – п'ять членів екіпажу і 18 курсантів», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що згідно з оновленими даними, 22 людини загинули. Ще двоє перебувають у важкому стані.
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До цього ми розповідали, що в п'ятницю ввечері в одному з міст в Харківській області впав літак, в результаті чого утворилася масштабна пожежа
На опублікованих кадрах видно, що літак впав неподалік від дороги.
Як з'ясувалося пізніше, це був військовий літак АН-26, який перевозив курсантів. Це був навчальний політ.
Літак впав при заході на посадку. Пожежа вже загашена, а саме місце аварії оточене. Зараз очікується прибуття пошукової групи.
Пізніше вдалося дізнатися, що в результаті інциденту вижили чотири людини з семи, які перебували на борту. Інформацію про них підтвердив глава області Олексій Кучер.
Нагадавши, літак з росіянами несподівано впав, ніхто не вижив: перші подробиці й кадри трагедії.
Як повідомляла Politeka, літак впав на злітну смугу: люди падали один за іншим, відео.