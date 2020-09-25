Украинские силовики раскрыли детали крушения самолета под Харьковом, который перевозил курсантов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

«На борту самолета пребывали военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. На борту пребывало 23 человека – пять членов экипажа и 18 курсантов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно обновленных данных, 22 человек погибли. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

До этого мы рассказывали, что в пятницу вечером в одном из городов в Харьковской области рухнул самолет, в результате чего образовался масштабный пожар

На опубликованных кадрах видно, что самолет рухнул неподалеку от дороги.

Как выяснилось позже, это был военный самолет АН-26, который перевозил курсантов. Это был учебный полет.

Самолет рухнул при заходе на посадку. Пожар уже потушен, а само место крушения оцеплено. Сейчас ожидается прибытие поисковой группы.

Позже удалось узнать, что в результате инцидента выжили четыре человека из семи, которые находились на борту. Информацию о них подтвердил глава области Алексей Кучер.

Напомним, самолет с россиянами неожиданно рухнул, никто не выжил: первые подробности и кадры трагедии.

Как сообщала Politeka, самолет рухнул на взлетную полосу: люди падали один за другим, видео.