Фотограф Соня Плакидюк, яка є суддею проекту "Топ-модель по-українськи", вразила гарячими образами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Вібрації солодких 60-х», - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Плакидюк позує в надзвичайно гарячих образах: спершу вона в образі блондинки в декольте і панчохах, доповнивши все це червоною помадою і прозорими рукавичками.
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На іншому знімку Плакидюк вже зі своїм» палаючим " рудим волоссям. При цьому красуня ефектно виставила ногу, показавши ідеальну фігуру. Побачено привело в захват її шанувальників.
"Соня знає, як встати в потрібну позу», «вогонь, Малятко», «не законно бути такою», «Соня, ви прекрасна», «тепер я бачив все в цьому житті», «Соня, ви прекрасні. Просто кайфую дивлячись на вас. Той рідкісний випадок коли інтелект і краса зустрілися в одній людині " » - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що українська фотограф і суддя проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк захопила красою після зміни іміджу.
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