Такой ее еще не видели

Популярная украинская фотограф и судья проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк восхитила красотой после смены имиджа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Не поверите, но еду на работу🌟😜🍒 Как вам мой голливудский блонд?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Плакидюк позирует в машине, эффектно поглядывая в кадр. Как можно заметить, знаменитость разительно изменилась во внешности – смена цвета волос, а также накрашенные губи и прическа делают ее практически неузнаваемой и очень красивой. На это обратили внимание и ее поклонники, о чем свидетельствует происходящее под постом.

Среди лайкнувших снимок оказалась и популярная украинская певица Надя Дорофеева.

«Ничего себе!», «как же красиво», «вау, роскошная», «это вообще космос», «о боже», «огонь», - пишут они.

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«Фантастическое платье…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Плакидюк позирует в платье, которое решила приоткрыть. Из-за этого в кадр попали идеальные изгибы знаменитости. Поклонники красотки буквально «рассыпались» в комплиментах.

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