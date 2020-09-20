Популярная украинская фотограф и судья проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк восхитила красотой после смены имиджа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Не поверите, но еду на работу🌟😜🍒 Как вам мой голливудский блонд?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Плакидюк позирует в машине, эффектно поглядывая в кадр. Как можно заметить, знаменитость разительно изменилась во внешности – смена цвета волос, а также накрашенные губи и прическа делают ее практически неузнаваемой и очень красивой. На это обратили внимание и ее поклонники, о чем свидетельствует происходящее под постом.
Среди лайкнувших снимок оказалась и популярная украинская певица Надя Дорофеева.
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«Ничего себе!», «как же красиво», «вау, роскошная», «это вообще космос», «о боже», «огонь», - пишут они.
До этого мы писали, что судья проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк ошарашила поклонников новым дерзким образом
«Фантастическое платье…» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Плакидюк позирует в платье, которое решила приоткрыть. Из-за этого в кадр попали идеальные изгибы знаменитости. Поклонники красотки буквально «рассыпались» в комплиментах.
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