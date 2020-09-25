Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова поділилася з шанувальниками кадрами відпочинку з коханим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Який твій найяскравіший літній vibe?"- коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Горова в зеленому купальнику з коханим позують на тлі моря. Пара посміхається на камеру, після чого дівчину беруть на руки. Шанувальники знаменитості звернули увагу на підтягнуту фігуру красуні, про що говорять коментарі під знімком.

"Фігура мрії", "такі красиві разом«,» фігура вогонь", - пишуть вони.

До цього ми розповідали про те, що Наталія Горова показала струнку фігуру на пляжі.

Дівчина виклала на своїй сторінці в соціальній мережі несклько фото зі свого відпочинку на морі. Наташа зображена на пірсі в зеленому купальнику і пляжній сорочці, яку відчинила і показала своє струнке тіло, як у богині. Образ доповнив фіолетовий фотоапарат, які вона недбало тримала за шнурочок.

На одному зі знімків дівчина однією рукою сперлася на стовпець загородження, а другий з ніжною посмішкою прибрала розпатлане волосся з чола. Мабуть, красуня насолодилася своїм відпочинком, адже навіть заплющилася від задоволення. На іншому фото Наташа повернулася обличчям до камери з млосним поглядом.

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