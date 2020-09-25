Американська фітнес-модель Лексі Кай похвалилася розмірами своїх принад після тренувань

Спортсменка намагається показувати себе в різних спортивних образах, показувати також і те, як займається спортом вдома і як веселиться в стильних костюмах, зовсім не приховують її гідності. Дівчина не тільки не соромиться свого тіла, але ще і зазначає, що вона прекрасна в будь-якому вигляді, тому не бачить сенсу приховувати гідності.

Кадри, на яких Лексі позує в бікіні на пляжі або просто на відпочинку на природі, завжди збирають найбільше відгуків і коментарів, адже дівчина виглядає дуже спокусливо. У білому монокіні без будь-яких принтів і модних малюнків, дівчина виглядала дуже стильно і відразу привернула увагу до себе:

«Це дуже круто фото», «Meravigliosa 😘», «Вау, дуже гаряча п'ята точка», «всі ці хімікати для зйомок, як тут встояти 😭», «Романтика за межами💔💓💯,», «Це ідеально спокусливо,» «Завжди трясе м'якою частиною🍑», «Така мила усмішка на твоєму обличчі», «Так тебе люблю ♥ ️💙😘,» «Ідеальне тіло, ідеальна форма🔥🔥🔥», «Підходить так добре, дитинко 🦋💎🦄».

Раніше спортсменка вирішила показати, як можна повеселитися в залі після занять, при цьому зробити це вирішила Лексі у вельми скромному вбранні – простому сірому костюмі. Дівчина одягла тонкий комбінезон на ледь помітних зав'язках і підкреслила тим самим пружні форми.

Позуючи без ліфчика, Лексі вдалося привернути увагу фанатів, адже спортсменка виглядала вельми провокативно. При цьому блондинці вдалося продемонструвати підкачані ноги і руки, які захопили фанатів не менше.

Фітнес-модель прославилася саме завдяки своїй спортивній статурі, тому дівчина також почала співпрацювати з магазинами спеціального одягу і тепер активно ту рекламує. Ось що пишуть фанати.

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