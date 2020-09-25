Американская фитнес-модель Лекси Кай похвасталась размерами своих прелестей после тренировок

Спортсменка старается показывать себя в разных спортивных образах, показывать также и то, как занимается спортом дома и как веселится в стильных костюмах, совсем не скрывающих ее достоинства. Девушка не только не стесняется своего тела, но еще и отмечает, что она прекрасна в любом виде, поэтому не видит смысла скрывать достоинства.

Кадры, на которых Лекси позирует в бикини на пляже или просто на отдыхе на природе, всегда собирают больше всего отзывов и комментариев, ведь девушка выглядит очень соблазнительно. В белом монокини без каких-либо принтов и модных рисунков, девушка выглядела очень стильно и сразу привлекла внимание к себе:

«Это очень круто фото», «Meravigliosa 😘», «Вау, очень горячая пятая точка», «все эти химикаты для съемок, как тут устоять 😭», «Романтика за пределами💔💓💯,», «Это идеально соблазнительно,» «Всегда трясет мягкой частью🍑», «Такая милая улыбка на твоем лице», «Так тебя люблю ♥ ️💙😘,» «Идеальное тело, идеальная форма, страсть кипит🔥🔥🔥», «Подходит так хорошо, детка 🦋💎🦄».

Ранее спортсменка решила показать, как можно повеселиться в зале после занятий, при этом сделать это решила Лекси в весьма скромной наряде – простом сером костюме. Девушка надела тонкий комбинезон на едва заметных завязках и подчеркнула тем самым упругие формы.

Позируя без лифчика, Лекси удалось привлечь внимание фанатов, ведь спортсменка выглядела весьма провокативно. При этом блондинке удалось продемонстрировать подкачанные ноги и руки, которые восхитили фанатов не меньше.

Фитнес-модель прославилась именно благодаря своему спортивному телосложению, поэтому девушка также начала сотрудничать с магазинами специальной одежды и теперь активно ту рекламирует. Вот что пишут фанаты.

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