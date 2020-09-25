Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як мають розподілятися фінанси у великому місті

Він висловив свою думку в ефірі телеканалу "NewsOne", повідомляє Politeka.net.

«Перше, що нам потрібно зробити, це пильно стежити за тим, щоб бюджет розподілявся правильно для людей. Майже всі великі міста Європи і Америки мають програми з підтримки, не тільки з точки зору витрат, але і з точки зору, наприклад, будівництва будинків», - зазначив лідер партії «Перемога Пальчевського».

Він зазначив, що 40 років працює в бізнесі, тому має уявлення про те, як працювати з фінансами.

"Як працює наш капіталізм. Я вам поясню. Є великий пул грошей, який збирається з тарифів, податків і так далі, і належить 20-30 сім'ям України. Далі, друга частина - це раби економічні, які отримують рівно стільки грошей, щоб дожити до наступного місяця і зробити свій внесок назад у вигляді тарифів і податків. Ось яка у нас система», - заявив Пальчевський.

За його словами, лякає якість людей, які приходять у владу.

"Якість людей, які приходять керувати, таке враження, що з дурдома втекли. Ви думаєте, Кличко багато прочитав книжок на цю тему? Ні. Але візьми фахівців. Перше, що я зробив, я зібрав групу економістів, які говорять про те, яким чином вести міське господарство, яким чином потрібно вести фінансові питання», - заявив громадський діяч.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський заговорив про масштабний страйк шахтарів:"треба боротися з убогістю будь-якими способами".

Також Politeka писала, що Пальчевський закликав заборонити будівництво, при якому гроші збираються з майбутніх мешканців: "хочете будувати? Ризикуйте самі".

А ще Politeka повідомляла, що Пальчевський про свою участь у виборах:"у мене є досвід і знання, на відміну від цієї банди комах, що пожирає залишки наших врожаїв".