34-річна українська співачка Вікторія Смеюха з "НеАнгелів" викликала ажіотаж відвертими кадрами з власної ванни

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нове відео, в якому показала, як ніжиться в пінці (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Причому артистка реклаксувала не сама: компанію їй склав домашній улюбленець, собачка на прізвисько Джессі.

"Ось, власне, я і помилася, - каже в кадрі Віка, нахвалюючи тваринку, - у тебе найкращий хвіст на світі, таких хвостів ні в кого немає, фіолетових... Це найнеймовірніша святкова собака на все білому світі! Ще й облизує, як чоловік". Після цього зірка збентежено глянула в камеру.

"P. S: у кого є собака або кіт, той зрозуміє 😇", - підписала кадри Сміюха.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Гола правда від Вікторії 😳"

"Ранок, має бути ось таким добрим і прекрасним, як цей!!!😍🙌"

"Бо це все шок-контент мала ☺❤️"

"Той випадок коли заздриш собачці😂)"

"Ось це собачці пощастило 😂 👍 "

"Ох, Віка, бешкетниця!!! 😜Пінна ванна, клас!!! Я ще люблю запалити свічки, включити спокійну музику... 🤗 Релакс"

"Собака-целовака)))🤣"

"Нічого не показала. 😭 Погано горіти такі дрова будуть. 😜"

Раніше ми повідомляли, Вікторія вразила фото в червоному топі. Співачка позувала в клумбі, присівши навпочіпки поруч з квітами.

"Ти глянь, яка Цаца🤣 😂 👍 🤙", "чарівна красуня. ❤", "Як хочеться вас побачити і зробити з вами фотку😭 🤤 😔 😍", "дуже-дуже-дуже красива. Червоний личить❤️❤️❤️❤️", - відреагували користувачі.

Нагадавши, солістка групи "НеАнгели" показала свої ідеальні форми

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику

Також Politeka писала, солістка групи НеАнгели Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі