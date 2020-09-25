Шансів вижити не було

Розкрито подробиці фатальної ДТП, в якій загинув Єфремов-молодший

Як передає Politeka.net, про це пишуть російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах.

Повідомляється, що страшна аварія сталася сьогодні вранці, 25 вересня, в Архангельську.

Так, елітний позашляховик Toyota Land Cruiser, за кермом якого перебував місцевий бізнесмен Анатолій Лихачов, вилетів на парковку біля магазину, розташованого по проспекту Адмірала Нахімова в Архангельську.

За інформацією журналістів, автомобіль на великій швидкості врізався у вантажівку, яка очікувала розвантаження біля магазину.

На пасажирському місці позашляховика знаходився Олександр Єфремов, син колишнього губернатора Архангельської області. Удар був настільки сильним, що Єфремов загинув на місці ДТП.

Водій позашляховика отримав серйозні травми і був госпіталізований. На місці трагедії працювала слідча група, якій належить з'ясувати всі обставини ДТП.

Як стверджують місцеві ЗМІ, водій і пасажир люксового позашляховика перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Раніше ми розповідали про трагедію, після якої за допомогою терміново звернулася Алла Пугачова.

За кермом Volkswagen Touareg перебував син віце-губернатора регіону Олександра Резунова Максим, і він на швидкості протаранив автомобіль Toyota. Водій Дмитро Пугачов отримав важкі травми і був госпіталізований, але медикам не вдалося його врятувати.

Сам Олександр Резунов після появи інформації про смертельну ДТП подав у відставку.

Рідні загиблого б'ють на сполох, оскільки через п'ять днів після смертельної ДТП силовики досі не спіймали винуватця Максима Резунова.

Так, сестра Дмитра записала відеозвернення, в якому зажадала справедливого покарання для винного.

Нагадаємо, що син Шуфрича потрапив у ДТП у центрі Києва

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