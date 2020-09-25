Шансов выжить не было

Раскрыты подробности фатальной ДТП, в которой погиб Ефремов-младший

Как передает Politeka.net, об этом пишут российские СМИ в своих Telegram-каналах.

Сообщается, что страшная авария произошла сегодня утром, 25 сентября, в Архангельске.

Так, элитный внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился местный бизнесмен Анатолий Лихачев, вылетел на парковку у магазина, расположенного по проспекту Адмирала Нахимова в Архангельске.

По информации журналистов, автомобиль на большой скорости врезался в грузовик, который ожидал разгрузки возле магазина.

На пассажирском месте внедорожника находился Александр Ефремов, сын бывшего губернатора Архангельской области. Удар был настолько сильным, что Ефремов погиб на месте ДТП.

Водитель внедорожника получил серьезные травмы и был госпитализирован. На месте трагедии работала следственная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Как утверждают местные СМИ, водитель и пассажир люксового внедорожника находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы рассказывали о трагедии, после которой за помощью срочно обратилась Алла Пугачева.

За рулем Volkswagen Touareg находился сын вице-губернатора региона Александра Резунова Максим, и он на скорости протаранил автомобиль Toyota. Водитель Дмитрий Пугачев получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти.

Сам Александр Резунов после появления информации о смертельном ДТП подал в отставку.

Родные погибшего бьют тревогу, поскольку спустя пять дней после смертельного ДТП силовики до сих пор не поймали виновника Максима Резунова.

Так, сестра Дмитрия записала видеообращение, в котором потребовала справедливого наказания для виновного.

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