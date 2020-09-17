Известная украинская телеведущая Александра Лобода показала себя и рассказала об аварии

На фото красотка позировала в белой майке, джинсах и кожаной косухе. Образ Александра дополнила ремнем на талии, а сама смотрела в зеркало, которое снимала на телефон. Волосы у красотки были распущены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня помяла бампер у нашей крошки.

Мои реакции: приехала домой, слезы, сопли, я повредила нашу любимую машину, она уже не будет такой, какой была. Обещаю мужу, что все отремонтирую, он ничего не заметит.

Реакция мужа: молча взял скотч, ножницы, перемотал бампер, поехал на тренировку", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти шесть тысяч лайков и написали комментарии:

"А если честно зачем эти сопли по поводу денег, и так все знают что они есть", "Было бы за что переживать, пофиксите авто, и все будет хорошо", "Сестрёнка, не переживай! Бампер это просто пластмасса))) сама свой недавно разворотила", "Да ну этот бампер! Главное столбик на месте)", "Саша, да ну её, ту машину. Себя берегите".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Александра Лобода показала себя и рассказала про матч.

На фото красотка стояла в белом коротком платье с желтым ремнем на талии. Александра позировала на выходе на сектор стадиона НСК "Олимпийский".

Напомним, ведущая "ПроФутбол" в мини залезла на автомобиль, соблазнив позой

Также Politeka писала, что томная ведущая "ПроФутбола" показала в корсете, как выглядит рай

А еще Politeka писала, что горячая ведущая "Профутбол" в мини померилась формами с блестящей красоткой



