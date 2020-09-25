Тепер все встало на свої місця

37-річна російська актриса і співачка Анастасія Стоцька через багато років після співпраці з Кіркоровим ніяк не може звільнитися від чуток навколо їх відносин

Як передає Politeka.net, нещодавно Стоцька опублікувала свіже фото зі своїм сином Олександром, яке відразу ж викликало бурхливу реакцію в коментарях. Варто відзначити, що жодне спільне фото з дітьми не обходиться без таких відгуків.

"Бідна Настя, задовбали по ходу доброхоти... В голову нікому не приходить, що людині певний типаж чоловіків подобається? Чому взагалі потрібно обговорювати батьківство?", "Так він Кіркоров Олександр Пилипович)))», «подивіться на чоловіка Анастасії і ви зрозумієте на кого схожий хлопчик. Вилитий батько", "як у Кіркорова так і Олександра спільні гени вірменські, кров!", "Якщо у дитини карі очі і темне волосся, це ще не означає Кіркоров. Вгамуйтеся", - написали люди під постом.

Судячи з усього, Стоцька вже звикла до чуток про те, що батько її дітей Філіп Кіркоров, який деякий час продюсував її. Однак Стоцька одружена з ресторатором Сергієм Абгаряном, який, як і Кіркоров, має вірменське коріння. У цьому то і полягає причина схожості дітей Стоцької з дітьми Кіркорова.

Додамо, що незважаючи на чутки Стоцька щаслива в шлюбі, виховуючи сина Сашу і дочку Віру.

Нагадаємо, що Анастасія Стоцька приголомшила, показавши сина, що підрос: "Боже мій, копія Філіп".

Також Politeka писала, що Анастасія Стоцька похвалилася підрослим сином в строгому костюмі:"Маленький Филипчик".

А ще Politeka повідомляла, що підросла дочка Стоцької приголомшила схожістю з Кіркоровим.