Хореограф, народний артист України і суддя проекту "Танці з зірками" Григорій Чапкіс здивував публіку і сам себе, як він зізнається, одружившись на жінці, майже в три рази молодше його

Про молоду кохану 90-річного Григорія Миколайовича інформації дуже мало. Відомо, що її звуть Людмила, їй на даний момент 39 років (ровесниця внучки артиста Ганни Саффрончик) і працює вона, вочевидь, директором ювелірного магазину, пише "Сьогодні".

Раніше в інтерв'ю "Світському життю" Чапкіс розповів, як познайомився з майбутньою дружиною. За його словами, він шість років був один, що давалося йому важко, і ось в один прекрасний день зайшов в ювелірний магазин і сильно закашлявся. На допомогу йому прийшла директор цього салону:

"І каже: "Ой, ви кашляєте, так? Тримайте пігулку, вона вам допоможе. Все. Побув там, купив собі каблучку і пішов. На другий день о дев'ятій ранку дзвінок - "А ви випили пігулку?", - так згадував доленосну зустріч Чапкіс, додавши, що "кожні 25 років міняє квартиру, машину і дружину".

Також народний артист пролив світло на інтимне життя зі своєю молодою дружиною: "Багато хто думає, що слово любов означає "секс". А це неправда. Поняття любов - це відносини з суспільством, з життям, з дітьми, з творчістю, з тим, що вас оточує. Коли ви з жінкою з'єднуєтеся в одне ціле, і щось заважає або починає заважати, секс йде на другий або на третій план. Кажуть, що медовий місяць - це бочка з лайном і зверху – прошарок меду. А я дістався до цього меду на заході життя..."

Чапкіс зізнався, що буде"робити все, щоб дружина була щаслива".

Як відомо, Григорій Миколайович вже тричі був одружений: з кожною зі своїх обраниць хореограф прожив близько 20-30 років. У нього двоє дітей і одна внучка.

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