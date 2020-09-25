У МОЗ заявляють, що зростання кількості заражених "очевидне". Чи вдається контролювати ситуацію, розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко

За словами заступника міністра МОЗ Ляшка, ситуація тривожна, але" поки не критична", пише НВ.

Зокрема, чиновник відповів на питання, що мучить мільйонів українців, чи буде другий повний карантин після виборів 25 жовтня, мовляв "всі регіони зроблять "червоними" і всіх закриють".

"Ніхто не буде нікого закривати в Україні на повний карантин, якщо люди і бізнес будуть дотримуватися санітарних норм і епідемію вдасться контролювати... З приводу національного локдауна. Я б не прив'язувався ні до якої дати. На локдаун можна піти й раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом", - роз'яснив Ляшко.

Також чиновник згадав досвід Ізраїлю, який пішов на другий карантин. За його словами, надія, що Україна не повторить подібного - мала, але "потрібно все для цього робити".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час спільної з головою Словаччини Зузаною Чапутовою прес-конференції в Братиславі заявив, що у нас в країні йде другий спалах китайського вірусу.

Гарант зазначив, що, якщо навесні на 40 млн українців було захворілих від 100 до 300 осіб на день, то зараз ситуація більш патова.

"Сьогодні ми маємо три тисячі хворих на день. На жаль, це і є друга хвиля в Україні", - сказав Зеленський, додавши, що, враховуючи ситуацію, рішення про заборону на в'їзд в Україну іноземцям є правильним.

Відзначимо, станом на ранок 25 вересня, в Україні 191 671 лабораторно підтверджений випадок зараження, з них 3827 летальних, 85133 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 3565 нових випадків.

Нагадавши, посилення карантину з 28 вересня, хто з українців в зоні ризику: "протягом наступних 14 днів..."

Як повідомляла Politeka, "Жоден педіатр не захотів прийти": дитину з вірусом кинули лікарі, деталі скандалу

Також Politeka писала, що Зеленський приголомшив зверненням після посилення карантину: що відбувається, «на жаль, це…»