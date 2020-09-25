К чему надо готовиться украинцам

В Минздраве заявляют, что рост количества зараженных "очевиден". Удается ли контролировать ситуацию, рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

По словам замминистра Минздрава Ляшко, ситуация тревожная, но "пока не критическая", пишет НВ.

В частности, чиновник ответил на вопрос, мучающий миллионов украинцев, будет ли второй полный карантин после выборов 25 октября, мол "все регионы сделают "красными" и всех закроют".

"Никто не будет никого закрывать в Украине на полный карантин, если люди и бизнес будут придерживаться санитарных норм и эпидемию удастся контролировать... По поводу национального локдауна. Я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом", - разъяснил Ляшко.

Также чиновник упомянул опыт Израиля, который пошел на второй карантин. По его словам, надежда, что Украина не повторит подобного - мала, но "нужно все для этого делать".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с главой Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе заявил, что у нас в стране идет вторая вспышка китайского вируса.

Гарант отметил, что, если весной на 40 млн украинцев было заболевших от 100 до 300 человек в день, то сейчас ситуация более патовая.

"Сегодня мы имеем три тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине", - сказал Зеленский, доб

авив, что, учитывая ситуацию, решение о запрете на въезд в Украину иностранцам является правильным.

Отметим, по состоянию на утро 25 сентября, в Украине 191 671 лабораторно подтвержденный случай заражения, из них 3827 летальных, 85133 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3565 новых случаев.

Напомним, ужесточение карантина с 28 сентября, кто из украинцев в зоне риска: "В течение следующих 14 дней..."

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