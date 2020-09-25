За життя 33-річної Наталії Маркушиної до останнього боролися українські та німецькі лікарі
У ніч на 24 вересня, провівши 10 днів у клініці в Німеччині, від наслідків китайського вірусу не стало дружини заступника мера Ірпеня Олександра Маркушина - Наталії.
Жінка була на останньому місяці вагітності, коли заразилася. У столичний пологовий будинок її привезли вже у важкому стані. Ослаблений після пологів організм не зміг повною мірою дати відсіч "заразі". Наталію перевели на апарат штучного дихання, але через три тижні без свідомості госпіталізували в німецьку клініку.
Народжений малюк, якого назвали Марком, знаходиться в задовільному стані.
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Про загибель Наталії у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук повідомив Володимир Карплюк, колега Ірпінського міського голови.
"Мені ніколи не було так боляче писати... Сьогодні відійшла у вічність прекрасна людина - Наталія Маркушина (Бадрудінова) - дружина мого друга, першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина. Наталія Олександрівна ціною свого життя подарувала життя своєму синові. Її знали в Ірпені як професійного нотаріуса і справжнього професіонала, яка завжди допомагала тисячам простих людей у вирішенні їхніх проблем", - йдеться в повідомленні.
Користувачі також висловили свої співчуття, прокоментувавши цей пост:
"Плачу разом з вами! Дай Бог сили вам перенести це горе!"
"Ми розділяємо з Вами горе...Дуже тяжко підібрати слова... Вічна пам'ять Наталії. Тримайся Олександр. Дай Бог тобі і твої родині сил..."
"Гірко і сумно що так рано йдуть молоді, та ще й залишається маленький синочок(((("
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