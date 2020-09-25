За жизнь 33-летней Натальи Маркушиной до последнего боролись украинские и немецкие врачи

В ночь на 24 сентября, проведя 10 дней в клинике в Германии, от последствий китайского вируса не стало супруги заместителя мэра Ирпеня Александра Маркушина - Натальи.

Женщина была на последнем месяце беременности, когда заразилась. В столичный роддом ее привезли уже в тяжелом состоянии. Ослабленный после родов организм не смог в полной мере дать отпор "заразе". Наталью перевели на аппарат искусственного дыхания, но спустя три недели без сознания госпитализировали в немецкую клинику.

Родившийся малыш, которого назвали Марком, находится в удовлетворительном состоянии.

О гибели Натальи у себя на страничке в соцсети Фейсбук сообщил Владимир Карплюк, коллега Ирпенского городского главы.

"Мне никогда не было так больно писать... Сегодня отошла в Вечность прекрасный человек - Наталья Маркушина (Бадрудинова) - жена моего друга, первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина. Наталья Александровна ценой своей жизни подарила жизнь своему сыну. Ее знали в Ирпене как профессионального нотариуса и настоящего профессионала, которая всегда помогала тысячам простых людей в решении их проблем", - говорится в сообщении.

Пользователи также выразили свои соболезнования, прокомментировав этот пост:

"Плачу вместе с вами! Дай Бог силы Вам перенести это горе!"

"Ми розділяємо з Вами горе...Дуже тяжко підібрати слова... Вічна пам’ять Наталії. Тримайся Олександр. Дай Бог тобі і твої родині сил..."

"Горько и печально что так рано уходят молодые, да еще и остается маленький сынишка(((("

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