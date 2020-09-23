Українська співачка MARUV вразила витівкою в червоному вбранні, влаштувавши Гарячий виступ з подругами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня ефектно танцює з подругам, демонструючи кращі частини свого тіла на камеру. При цьому все, що відбувається буквально "тоне" під звуки криків і захоплення.

Спершу в кадр потрапляють подруги знаменитості, які" увійшли в раж", а пізніше - і сама красуня. Спершу вона нібито" підіграє " їм, після чого і сама пускається в танок.

Однак шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, оскільки кадри MARUV викинула у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що популярна виконавиця MARUV вразила сміливою витівкою, показавши гарячі кадри зі зйомок кліпу

"Спасибі всім моїм слухачам. Sad song 1 мільйон переглядів", - йдеться в повідомленні.

Співачка також опублікувала знімки, зроблені під час зйомок кліпу. На них вона "розпустила руки" на адресу своєї подруги. Та не залишилася осторонь і зробила те ж саме з нею. Також співачка поділилася фотографією, на якій вона сидить на своєму бойфренді.

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