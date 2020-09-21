Украинская исполнительница MARUV поразила смелой выходкой, показав горячие кадры со съемок клипа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Спасибо всем моим слушателям. Sad song 1 миллион просмотров», - говорится в сообщении.
Певица также опубликовала снимки, сделанные во время съемок клипа. На них она «распустила руки» в адрес своей подруги. Та не осталась в стороне и сделала тоже самое с ней. Также певица поделилась фотографией, на которой она сидит на своем бойфренде.
«Скоро уже 2 лимона. То ли еще будет», «скоро будет десять миллионов», «красотка», «клип кайййффффф!Эстетический оргазм», «мать, я ослеп», «бессовестная красота», «топ», «крутая работа», «Хвааати у меня руки болят уже», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что Анна Корсун, более известная как MARUV, впечатлила кадрами со съемок нового клипа
Так, на опубликованных кадрах MARUV явно перегибает палку с пикантностью, местами превращая съемки в кадры 18+. На некоторых из них она держит девушку за шею, якобы отчитывая ее за что-то.
На других фотографиях MARUV уже в позе лежа изгибается на камеру, демонстрируя во всю свою восхитительную фигуру.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии
Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья