Зірка показала себе у всій красі

Популярна модель Кендіс Свейнпол, яка стала колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, постала в новому сміливому образі

Нещодавно красуня опублікувала у своєму Instagram фото, на яких вона позувала повністю оголеною, пише Politeka.net. На новому знімку модель постала в образі скромніше, але не менш жаркому.

Кендіс постала в світлому костюмі, ймовірно, тканини денім. Модель розстебнула гудзики верху костюма і дала трохи поглянути на оголене тіло без білизни.

Принади майже непомітно визирали з-під вбрання.

Тісні джинси обтягнули досконалі стегна відомої красуні.

Великий пояс підкреслив талію Свейнпол. Модель стояла прямо. Вона розпустила своє волосся. Пишна зачіска додала образу якоїсь дикості, як, втім, і макіяж з акцентом на очі.

Красуня пильно дивилася в камеру, завороживши своїм зухвалим поглядом.

За 45 хвилин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися красою зірки і написали їй масу приємних слів, в тому числі, що вона найкрасивіша дівчина в світі.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол постала абсолютно оголеною, виставивши напоказ свою пружну сідницю, друга - була прикрита кінчиком ковдри.

Модель лежала на животі на підлозі, прикривши свої достоїнства.

Волосся зірки лежало на підлозі довгою хвилею.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол розпустила волосся, які розвіювалися за вітром. При цьому красуня позує забрудненою в піску в одних плавках-бікіні.

Груди модель прикрила руками. Дівчина заплющила очі, ніби насолоджуючись сонячним світлом.

Нагадавши, супермодель і ангел Victoria's Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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