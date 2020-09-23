Звезда показала себя во всей красе

Популярная модель Кэндис Свейнпол, которая стала бывшим ангелом бренда Victoria’s Secret, предстала в новом смелом образе

Недавно красотка опубликовала в своем Инстаграм фото, на которых она позировала полностью обнаженной, пишет Politeka.net. На новом снимке модель предстала в образе поскромнее, но не менее жарком.

Кэндис предстала в светлом костюме, вероятно, ткани деним. Модель расстегнула пуговицы верха костюма и дала немного взглянуть на обнаженное тело без белья.

Прелести почти незаметно выглядывали из-под наряда.

Тесные джинсы обтянули совершенные бедра известной красотки.

Крупный пояс подчеркнул талию Свейнпол. Модель стояла прямо. Она распустила свои волосы. Пышная прическа прибавила образу некой дикости, как, впрочем, и макияж с акцентом на глаза.

Красотка пристальном смотрела в камеру, заворожив своим дерзким взглядом.

За 45 минут пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились красотой звезды и написали ей массу приятных слов, в том числе, что она самая красивая девушка в мире.

Напомним, Кэндис Свейнпол предстала абсолютно обнаженной, выставив напоказ свою упругую ягодицу, вторая - была прикрыта кончиком одеяла.

Модель лежала на животе на полу, прикрыв свои достоинства.

Волосы звезды лежали на полу длинной волной.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол распустила волосы, которые развеивались по ветру. При этом красотка позирует испачканной в песке в одних плавках-бикини.

Грудь модель прикрыла руками. Девушка закрыла глаза, будто наслаждаясь солнечным светом.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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