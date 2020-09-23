Популярна співачка Віра Брежнєва заворожила зовнішнім виглядом в халатику

Зірка опублікувала новий знімок у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Артистка позувала, навівши камеру на себе.

Співачка була в білому халатику ніби після недавнього душу. Віра закріпила розпущене волосся за вушками за допомогою двох яскравих шпильок.

Сережки-кільця і навушники стирчали з вух.

Зірка зробила собі макіяж, підвівши війковий край чорною підводкою, красиві блискучі тіні коричневих тонів стали відмінним доповненням.

У губ красуня тримала блиск коричневого кольору власного бренду.

Брежнєва пильно дивилася в камеру.

"Як виглядає примірка одягу - ви вже знаєте. А так виглядає примірка помади😜 💋", - підписала фото зірка.

За 15 хвилин пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів.

"Затискачі вирішують все😁 😉", "нюхаєш?))) ", "Вам і приміряти нічого не потрібно, ваші помади вам личать всі. 🌹 ", "Супер❤️❤️❤️))", "рожеві затискачі прям 🔥 ви красуня🌚 🖤", "яка красива ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "красива така 👍🤗❤️❤️❤️", "Шик ❤️❤️❤️", " прекрасна дівчина!❤ ️ ❤ ️ ", "Помада Віра. 👍 ", "Приголомшливий спосіб 👍# XV помада🔥", " Вірушко, розумниця, красуня ❤️❤️❤️❤️❤️", "щось в ній є", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Віра Брежнєва постала в сміливому вбранні. Виконавиця одягла чорний костюм з піджаком і сріблястими еполетами, від яких вниз струмує блискуча сіточка-кольчуга. Під ним можна помітити блискучий білий топ, який за розмірами схожий на бюстгальтер.

"Нова осінь, нові зйомки...",- написала співачка.

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