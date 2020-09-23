Популярна співачка Віра Брежнєва заворожила зовнішнім виглядом в халатику
Зірка опублікувала новий знімок у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Артистка позувала, навівши камеру на себе.
Співачка була в білому халатику ніби після недавнього душу. Віра закріпила розпущене волосся за вушками за допомогою двох яскравих шпильок.
Сережки-кільця і навушники стирчали з вух.
Зірка зробила собі макіяж, підвівши війковий край чорною підводкою, красиві блискучі тіні коричневих тонів стали відмінним доповненням.
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У губ красуня тримала блиск коричневого кольору власного бренду.
Брежнєва пильно дивилася в камеру.
"Як виглядає примірка одягу - ви вже знаєте. А так виглядає примірка помади😜 💋", - підписала фото зірка.
За 15 хвилин пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів.
"Затискачі вирішують все😁 😉", "нюхаєш?))) ", "Вам і приміряти нічого не потрібно, ваші помади вам личать всі. 🌹 ", "Супер❤️❤️❤️))", "рожеві затискачі прям 🔥 ви красуня🌚 🖤", "яка красива ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "красива така 👍🤗❤️❤️❤️", "Шик ❤️❤️❤️", " прекрасна дівчина!❤ ️ ❤ ️ ", "Помада Віра. 👍 ", "Приголомшливий спосіб 👍# XV помада🔥", " Вірушко, розумниця, красуня ❤️❤️❤️❤️❤️", "щось в ній є", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Віра Брежнєва постала в сміливому вбранні. Виконавиця одягла чорний костюм з піджаком і сріблястими еполетами, від яких вниз струмує блискуча сіточка-кольчуга. Під ним можна помітити блискучий білий топ, який за розмірами схожий на бюстгальтер.
"Нова осінь, нові зйомки...",- написала співачка.
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