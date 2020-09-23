Скандал з ДТП в Брянській області за участю п'яного сина топ-чиновника отримав продовження

Як передає Politeka.net, про це інформують росЗМІ.

Так, смертельна аварія за участю сина топ-чиновника сталася в Брянську.

За кермом Volkswagen Touareg перебував син віце-губернатора регіону Олександра Резунова Максим, і він на швидкості протаранив автомобіль Toyota. Водій Дмитро Пугачов отримав важкі травми і був госпіталізований, але медикам не вдалося його врятувати.

Сам Олександр Резунов після появи інформації про смертельну ДТП подав у відставку.

«Я не хочу, щоб ця ситуація якимось чином вплинула на ту велику роботу, проведену губернатором, його командою. На доказ того, що я точно не впливатимуть на ситуацію (нехай правоохоронні органи проводять всю роботу за законом), я прийняв для себе рішення. Я йду у відставку. Мої найглибші співчуття родині загиблого. Прошу пробачити. Якщо чимось можу допомогти, я готовий. І мій син теж", - цитують екс-топ-чиновника російські ЗМІ.

Також відомо, що після скоєння ДТП п'яний Максим Резунов зник з місця події, не надавши медичної допомоги потерпілому Дмитру Пугачову.

Рідні загиблого б'ють на сполох, оскільки через п'ять днів після смертельної ДТП силовики досі не спіймали винуватця Максима Резунова.

Так, сестра Дмитра записала відеозвернення, в якому зажадала справедливого покарання для винного.

"Я - Пугачова Алла Анатоліївна. Я є рідною сестрою Пугачова Дмитра, загиблого в ДТП. Сьогодні відбулися його похорони. Діма був хорошим, чудовим, чистим, світлим людиною. Прошу допомогти достукатися до генпрокурора РФ, щоб він взяв під особистий контроль ситуацію, що склалася, щоб винний не пішов від відповідальності. Знаємо, що він неодноразово притягувався до відповідальності за їзду в нетверезому вигляді», — заявила жінка у своєму відеозверненні.

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