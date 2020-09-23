Скандал с ДТП в Брянской области с участием пьяного сына топ-чиновника получил продолжение

Как передает Politeka.net, об этом информируют росСМИ.

Так, смертельная авария с участием сына топ-чиновника произошла в Брянске.

За рулем Volkswagen Touareg находился сын вице-губернатора региона Александра Резунова Максим, и он на скорости протаранил автомобиль Toyota. Водитель Дмитрий Пугачев получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти.

Сам Александр Резунов после появления информации о смертельном ДТП подал в отставку.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на ту большую работу, проводимую губернатором, его командой. В доказательство того, что я точно не будут влиять на ситуацию (пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону), я принял для себя решение. Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить. Если чем-то могу помочь, я готов. И мой сын тоже», - цитируют экс-топ-чиновника российские СМИ.

Также известно, что после совершения ДТП пьяный Максим Резунов скрылся с места происшествия, не оказав медицинской помощи пострадавшему Дмитрию Пугачеву.

Родные погибшего бьют тревогу, поскольку спустя пять дней после смертельного ДТП силовики до сих пор не поймали виновника Максима Резунова.

Так, сестра Дмитрия записала видеообращение, в котором потребовала справедливого наказания для виновного.

«Я – Пугачева Алла Анатольевна. Я являюсь родной сестрой Пугачева Дмитрия, погибшего в ДТП. Сегодня состоялись его похороны. Дима был хорошим, замечательным, чистым, светлым человеком. Прошу телевидение помочь достучаться до генпрокурора РФ, чтобы он взял под личный контроль сложившуюся ситуацию, дабы виновный не ушел от ответственности. Знаем, что он неоднократно привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде», — заявила женщина в своем видеообращении.

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