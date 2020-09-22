Українська співачка та учасниця дуету "НеАнгели", Вікторія Смеюха, підкорила яскравою зовнішністю в червоному

Не секрет, що красуня володіє неймовірною зовнішністю, якою не гріх похвалитися в Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, на одних з останніх знімків Вікторія позувала, присівши навпочіпки.

Зірка одягла червоний топ і світлі штани. Зверху на ній була легка куртка з візерунками.

Макіяж співачки - з акцентом на пухкі губи. Артистка піднесла до обличчя пальці з яскравим манікюром. Красиве колечко з камінчиками блищало на сонячних променях.

Вікторія присіла біля клумби поруч з рослинами вона посміхалася і виглядала щасливо.

"Ми не можемо бути однаковими протягом усього життя, навіть протягом одного дня ми змінюємося. Важливе питання📍 а що вами рухає просуватися вперед?😍", - написала Вікторія.

За 20 хвилин пост зібрав понад 700 лайків і багато коментарів.

"Кінцевий підсумок!", "Ти глянь, яка Цаца🤣 😂 👍 🤙", " чарівна красуня. ❤ ️ ", "Як хочеться вас побачити і зробити з вами фотку😭 🤤 😔 😍", "дуже-дуже-дуже красива. Червоний личить ❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Вікторія Смеюха позувала на одному зі столичних пляжів, розташованому в Києві. Для відпочинку співачка вибрала крихітний купальник бірюзового кольору, який доповнила окулярами.

Раніше ми писали, що Вікторія Смеюха в тісному купальнику похвалилася, як вміє крутити "обруч", який насправді є надувним кругом у вигляді великого пончика. У якийсь момент знаменитість вирішила присісти, засвітивши на камеру ідеальну фігуру.

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