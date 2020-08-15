Участница коллектива «НеАнгелы» Виктория Смеюха порадовала поклонников новым позитивным видео с Одессы

Темноволосая красотка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм видео и несколько фото, сделанных в концертном зале в городе у моря, передает Politeka.net.

На записи девушка представила себя героиней популярного американского сериала с участием Памелы Андерсон. Она сидит на высоком огромном стуле и смотрит вдаль в бинокль, затем спускается вниз и как-будто спешит кому-то на помощь.

На фото звезда позирует, сидя на стуле и расставив ноги. На ней серебристый топ, жилетка с вышивкой, коротенькие черные шорты и босоножки на массивном высоком каблуке.

«Публикацию запрещено смотреть грустным подписчикам! Скорее улыбнитесь. 😜 Кадр из фильма "Спасатели Малибу" 🎬😎», – подписала пост артистка.

Фанаты звезды остались в восторге от новой публикации любимой исполнительницы. Они отметили ее позитив, простоту и завораживающую улыбку.

«Виктория, при виде вас люди не то что перестанут тонуть - они начнут ходить по воде аки посуху)))))💘», «мечтаю о твоей завораживающей улыбке😘❤», «3я фотка ууухх!! 😁 Ты классная, лучше Поляковой даже! 😁», «Вика, вы очень приятная девушка, и при этом очень простая, поэтому нравитесь людям», «Сладенькая🙌», «Третья прям бомба - ядерный взрыв 🌋🔥🌡️», «Как всегда лучшая 😂❤️🔥», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что отдохнувшая в Хорватии Смеюха вернулась к концертной деятельности и вместе с коллегой Славой Каминской зажгла в ночном клубе «Ибица».

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, солистка группы "НеАнгелы" Виктория появилась в очень откровенном образе.