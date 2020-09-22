Співачка Аліна Гросу поділилася подробицями розлучення з чоловіком, московським бізнесменом Олександром Комковим

Пара одружилася минулого літа, але налагодити сімейне життя їм так і не вдалося. У грудні Аліна зібрала речі і поїхала з їхнього будинку.

"Вийшло так, що ще в грудні мені Саша без єдиної на те причини, сказав:" Давай поживемо окремо. Я не знаю, як тобі запропонувати, Але я б, можливо, спробував місяць, але якщо я когось знайду, то тобі ж буде боляче через 2 тижні». Я не могла йому це пробачити, тому що ти або хочеш жити зі мною, або пробуєш, то інше, якщо ти не спробував до того, як ми одружилися ... Ну що це? Навіщо це все?» - поділилася співачка.

Зазначимо, звістку активно коментують у мережі.

"Це че за відносини такі? "Я б спробував місяць, але через 2 тижні я собі когось знайду" це що?", "Боже, навіщо робити такі весілля, стільки грошей вкласти в це і розлучення потім", " мені здається, хлопець був занадто серйозним і не витримав її графіка життя», «Седакова наступна!😆 Засікаємо!", "коли показували весілля, то у мене було таке відчуття що це все награно...... набило щирості..... навіть по їх погляду було помітно, як ніби весілля зробили тільки для преси", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, 6 вересня 37-річна співачка Анна Седокова вийшла заміж за 28-річного латвійського баскетболіста Яніса Тімма.

Нагадаємо, Аліна Гросу в величезному декольте показала, чим підкорює чоловіків.

А ще Politeka писала, що спокуслива Гросу в сукні з екстремальним декольте звела з розуму фатальним образом.

Також Politeka повідомляла, що Аліна Гросу показала топ найбільш спокусливих образів.